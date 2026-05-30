Дивеев: думаю, что больше всего из-за отсутствия Салаха разочарован Круговой

Центральный защитник и капитан сборной России Игорь Дивеев высказался об игре против нападающего Омара Мармуша в товарищеском матче с Египтом (1:0). Также футболист предположил, что защитник российской национальной команды Данил Круговой больше остальных разочарован из-за неучастия вингера Мохамеда Салаха в указанной встрече.

«Мне выпало вчера играть против Мармуша – очень сильного, качественного футболиста. Мохаммед Салах? Я думаю, что больше всего в его отсутствии разочарован Круг [Данил Круговой]. Наверняка он хотел бы против него сыграть, опробовать свои силы в игре против мировых звёзд футбола», — приводит слова Дивеева пресс-служба РФС на официальном сайте.

