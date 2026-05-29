«Монца» вернулась в Серию А

Завершён ответный финальный матч плей-офф за выход в Серию А, в котором играли «Монца» и «Катандзаро». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержал «Катандзаро», в предыдущей встрече этих команд с аналогичным счётом выиграла «Монца». В высший дивизион итальянского первенства поднялись «бьянкоросси», поскольку во время регулярного сезона Серии B они финишировали выше «южных орлов» (третье и пятое места соответственно). Матч состоялся на стадионе «Ю-Пауэр» (Монца).

Фелипе Джек открыл счёт в этой игре на 39-й минуте, Руджеро Фрозинини удвоил преимущество команды на 78-й минуте.

На предыдущей стадии плей-офф «Монца» переиграла клуб «Юве Стабия» (2:2, 2:1). Стоит отметить, что «бьянкоросси» смогли вернуться в элитный итальянский дивизион всего через год после вылета в Серию B.