«Монца» вернулась в Серию А

Завершён ответный финальный матч плей-офф за выход в Серию А, в котором играли «Монца» и «Катандзаро». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержал «Катандзаро», в предыдущей встрече этих команд с аналогичным счётом выиграла «Монца». В высший дивизион итальянского первенства поднялись «бьянкоросси», поскольку во время регулярного сезона Серии B они финишировали выше «южных орлов» (третье и пятое места соответственно). Матч состоялся на стадионе «Ю-Пауэр» (Монца).

Италия — Серия B . Final. 2-й тур
29 мая 2026, пятница. 21:00 МСК
Монца
Окончен
0 : 2
Катандзаро
0:1 Джек – 39'     0:2 Frosinini – 78'    

Фелипе Джек открыл счёт в этой игре на 39-й минуте, Руджеро Фрозинини удвоил преимущество команды на 78-й минуте.

На предыдущей стадии плей-офф «Монца» переиграла клуб «Юве Стабия» (2:2, 2:1). Стоит отметить, что «бьянкоросси» смогли вернуться в элитный итальянский дивизион всего через год после вылета в Серию B.

