«Спартак» поздравил Солари со званием лучшего бомбардира команды в сезоне

«Спартак» в телеграм-канале обратился к крайнему нападающему команды Пабло Солари, ставшему её лучшим бомбардиром в сезоне-2025/2026. Аргентинский футболист отметился 11 голами в 39 матчах Мир РПЛ и Фонбет Кубка России.

«Поздравляем и так держать, Паблито!» — написано в сообщении красно-белых.

Помимо 11 мячей, Солари также отметился семью результативными передачами.

Аргентинец играет за «Спартак» с февраля 2025 года. Действующее трудовое соглашение Солари с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 8 млн.

