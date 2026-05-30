Стерлинг задержан по подозрению в вождении в состоянии наркотического опьянения — The Sun

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Челси» Рахим Стерлинг был арестован по подозрению в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения. В машине четырёхкратного чемпионата Англии обнаружили запрещённые вещества. Футболист отказался проходить медицинское освидетельствование. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, задержание произошло после того, как Стерлинг на Lamborghini попал в аварию. При этом в инциденте не участвовали другие транспортные средства, пострадавших нет. Подчёркивается, что нападающий «Фейеноорда» был отпущен под залог на время проведения расследования.

Источники, близкие к Стерлингу, отмечают наличие у игрока «трудностей».

В январе 2026 года с футболистом прекратил сотрудничество «Челси». В феврале Стерлинг подписал контракт с «Фейеноордом». В чемпионате Нидерландов он провёл восемь матчей, где сделал ассист.

Материалы по теме «Фейеноорд» может расторгнуть контракт с Рахимом Стерлингом через два дня после подписания

Самые скандальные футболисты в истории: