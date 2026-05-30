Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стерлинг задержан по подозрению в вождении в состоянии наркотического опьянения — The Sun

Стерлинг задержан по подозрению в вождении в состоянии наркотического опьянения — The Sun
Комментарии

Бывший нападающий «Манчестер Сити» и «Челси» Рахим Стерлинг был арестован по подозрению в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения. В машине четырёхкратного чемпионата Англии обнаружили запрещённые вещества. Футболист отказался проходить медицинское освидетельствование. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, задержание произошло после того, как Стерлинг на Lamborghini попал в аварию. При этом в инциденте не участвовали другие транспортные средства, пострадавших нет. Подчёркивается, что нападающий «Фейеноорда» был отпущен под залог на время проведения расследования.

Источники, близкие к Стерлингу, отмечают наличие у игрока «трудностей».

В январе 2026 года с футболистом прекратил сотрудничество «Челси». В феврале Стерлинг подписал контракт с «Фейеноордом». В чемпионате Нидерландов он провёл восемь матчей, где сделал ассист.

Материалы по теме
«Фейеноорд» может расторгнуть контракт с Рахимом Стерлингом через два дня после подписания

Самые скандальные футболисты в истории:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android