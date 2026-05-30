Transfermarkt назвал самых подорожавших игроков Серии А

Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов чемпионата Италии, определив игроков, которые наиболее подорожали с начала 2026 года. Больше остальных в стоимости прибавили полузащитник «Комо» Нико Пас и нападающий «Наполи» Алиссон Сантос. Оба игрока стали стоить дороже на € 15 млн.

Полный список 10 самых подорожавших футболистов итальянской Серии A выглядит следующим образом:

Нико Пас («Комо») – € 80 млн (+ € 15 млн). Алиссон Сантос («Наполи») – € 28 млн (+ € 15 млн). Расмус Хойлунд («Наполи») – € 60 млн (+ € 10 млн). Янн Биссек («Интер») – € 50 млн (+ € 10 млн). Дониэлл Мален («Рома») – € 45 млн (+ € 10 млн). Петар Сучич («Интер») – € 40 млн (+ € 10 млн). Никколо Писилли («Рома») – € 30 млн (+ € 10 млн). Артюр Атта («Удинезе») – € 25 млн (+ € 10 млн). Шер Ндур («Фиорентина») – € 20 млн (+ € 10 млн). Оливер Нильсен («Лацио») – € 16 млн (+ € 8,5 млн).

По итогам сезона-2025/2026 «Интер» стал чемпионом Италии, команда набрала 87 очков. «Наполи» расположился на второй строчке турнирной таблицы Серии А. У команды в активе 76 очков. В топ-4 также вошли «Рома» (73) и «Комо» (71).