Transfermarkt назвал самых подорожавших игроков Серии А

Transfermarkt назвал самых подорожавших игроков Серии А
Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов чемпионата Италии, определив игроков, которые наиболее подорожали с начала 2026 года. Больше остальных в стоимости прибавили полузащитник «Комо» Нико Пас и нападающий «Наполи» Алиссон Сантос. Оба игрока стали стоить дороже на € 15 млн.

Полный список 10 самых подорожавших футболистов итальянской Серии A выглядит следующим образом:

  1. Нико Пас («Комо») – € 80 млн (+ € 15 млн).
  2. Алиссон Сантос («Наполи») – € 28 млн (+ € 15 млн).
  3. Расмус Хойлунд («Наполи») – € 60 млн (+ € 10 млн).
  4. Янн Биссек («Интер») – € 50 млн (+ € 10 млн).
  5. Дониэлл Мален («Рома») – € 45 млн (+ € 10 млн).
  6. Петар Сучич («Интер») – € 40 млн (+ € 10 млн).
  7. Никколо Писилли («Рома») – € 30 млн (+ € 10 млн).
  8. Артюр Атта («Удинезе») – € 25 млн (+ € 10 млн).
  9. Шер Ндур («Фиорентина») – € 20 млн (+ € 10 млн).
  10. Оливер Нильсен («Лацио») – € 16 млн (+ € 8,5 млн).

По итогам сезона-2025/2026 «Интер» стал чемпионом Италии, команда набрала 87 очков. «Наполи» расположился на второй строчке турнирной таблицы Серии А. У команды в активе 76 очков. В топ-4 также вошли «Рома» (73) и «Комо» (71).

Мрак «Милана», драма «Юве», клубы меняются топ-тренерами. Монументальные итоги Серии А
