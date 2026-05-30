Виейра: «Арсенал» — единственная команда в Европе, способная обыграть «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Арсенала» Патрик Виейра высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов УЕФА, в котором «канониры» сыграют с «ПСЖ».

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Всегда сложно сравнивать эпохи, однако, если бы «Арсенал» выиграл Лигу чемпионов в дополнение к АПЛ, это было бы намного лучше, чем то, чего мы смогли добиться в 2004 году (чемпионство без поражений в Премьер-лиге. — Прим. «Чемпионата»). То, что мы сделали в 2004-м, было фантастическим, но, когда вы выигрываете Лигу чемпионов и Премьер-лигу, это признак действительно исключительного поколения.

С нетерпением жду финала. Этот матч может стать потрясающим. Я всегда считал, что «Арсенал» — единственная команда в Европе, способная обыграть «ПСЖ». При этом я обожаю нынешний «Пари Сен-Жермен». Последние два-три года они были лучшей командой в Европе. У них действительно есть всё. Умение демонстрировать индивидуальный талант в такой хорошо структурированной команде — это замечательно. Однако у «Арсенала» есть все компоненты, чтобы доставить хлопот этой команде: атлетизм, мобильность, скорость, мощь и спортивная агрессия.

«Арсенал» умеет очень хорошо обороняться. Это команда, которая любит и хочет защищаться. И может делать это на протяжении длительных отрезков. В полузащите они быстры, у них высокое техническое мастерство. Трио Кварацхелия — Дембеле — Дуэ ​​исключительно быстрое, но «Арсенал» также очень хорош в ситуациях один на один. Их защитники обладают взрывной силой. И, наконец, ключевой момент, о котором мы много говорили, заключается в том, что «Арсенал» — это команда, которая при стандартных положениях способна доставить «ПСЖ» немало реальных проблем», — приводит слова Виейра L'Equipe.

