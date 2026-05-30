The Athletic раскрыл, почему «Барселоне» удалось быстро подписать Гордона

Покупка «Барселоной» крайнего нападающего Энтони Гордона у «Ньюкасла» была «специальной просьбой» главного тренера сине-гранатовых Ханс-Дитера Флика, который остался под впечатлением от игры англичанина в сентябрьском матче команд в Лиге чемпионов (1:2). Это стало одной из причин, почему «блаугране» удалось подписать вингера через неделю после завершения АПЛ. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «Барселона» была готова к значительным тратам до официального открытия трансферного окна. Это обусловлено тремя причинами: во-первых, пониманием, что в нынешнем году у клуба будет больше свободы действий в рамках лимита зарплат Ла Лиги, чем в следующем. Во-вторых, стоимость Гордона может возрасти, если он хорошо проявит себя на чемпионате мира. В-третьих, сине-гранатовые не хотели проиграть конкуренцию другим командам, заинтересованным в Гордоне.

«Барселона» объявила о переходе Гордона из «Ньюкасла» в пятницу, 29 мая. Английский нападающий подписал контракт, рассчитанный на пять лет. Сообщалось, что итоговая сумма трансфера превысит € 80 млн.

