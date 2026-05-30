Виейра назвал факторы, которые помогли Артете привести «Арсенал» к чемпионству

Бывший полузащитник «Арсенала» Патрик Виейра высказался о роли главного тренера «канониров» Микеля Артеты в завоевании командой чемпионства в сезоне-2025/2026. Помимо этого, лондонцы в финале Лиги чемпионов УЕФА сыграют с «ПСЖ».

«Микель Артета стал незаменимой частью этой истории. Первые два года были для него очень трудными, но он всегда оставался верен своим принципам. Он действительно знал, чего хочет. Артета принимал сложные решения, чтобы построить команду, и отпускал важных игроков, потому что те, возможно, не соответствовали тому видению, которое он хотел реализовать. И я говорил о сходстве с нашим временем, и самое главное — это способность, как и у Арсена Венгера ранее, создать коллектив с общим видением и сильной сплочённостью. Арсен создал семейную атмосферу, которая соответствует ДНК «Арсенала», и Микелю действительно удалось развить эту идею, которая была утрачена после Арсена», — приводит слова Виейра L'Equipe.