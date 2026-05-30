Виейра назвал игрока, который станет ключевым для «Арсенала» в следующем сезоне

Бывший полузащитник «Арсенала» Патрик Виейра оценил нынешний состав «канониров». В сезоне-2025/2026 лондонцы стали чемпионами Англии, а также дошли до финала Лиги чемпионов УЕФА, где сыграют с «ПСЖ».

«Из 15 игроков, которые регулярно выходили на поле, я не вижу никого, кто ушёл бы в ближайшее время. Возможно, Габриэл [Магальяйнс], но в остальном Сака, Салиба, Габриэл Мартинелли, Леандро Троссард, Райс — это футболисты, которые всё ещё могут внести огромный вклад. У Виктора Дьёкереша был сложный сезон, потому что он играет в стиле, предполагающем забеги за спину защитникам, и я думаю, что его недостаточно использовали. В следующем сезоне он станет ключевым игроком для «Арсенала», — приводит слова Виейра L'Equipe.