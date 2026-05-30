Сафонов в двух словах высказался о грядущем финале Лиги чемпионов

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов в своём телеграм-канале сделал публикацию в преддверии финального матча Лиги чемпионов с «Арсеналом», который состоится в субботу, 30 мая.

«Уже завтра», — написал Сафонов.

Российский голкипер также опубликовал фотографии с тренировки в преддверии решающего матча Лиги чемпионов.

Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух встреч победил «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания «Арсенал» по сумме двух матчей выиграл у мадридского «Атлетико» со счётом 2:1.

Сейвы Сафонова на тренировке «ПСЖ» перед финалом ЛЧ: