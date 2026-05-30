Стало известно, где и когда состоится юбилейная 70-я церемония вручения «Золотого мяча»

70-я, юбилейная церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года состоится в Лондоне 26 октября. Об этом сообщается на официальном сайте награды.

Мероприятие было перенесено из Парижа. Впервые оно пройдёт в столице Великобритании в память о первом лауреате приза, учреждённого журналом France Football в 1956 году, — англичанине Стэнли Мэттьюзе.

«Вдобавок, учитывая 70-летие «Золотого мяча», логично отметить лучших современных игроков в самом центре страны, где зародился футбол», — отмечается в сообщении организаторов.

С 2010 по 2015 год церемония проходила в швейцарском Цюрихе, когда соорганизатором выступала Международная федерация футбола (ФИФА), базирующаяся в этом городе. С 2019 года награждение проходило в парижском театре «Шатле».

В 2025 году обладателем награды стал француз Усман Дембеле из «ПСЖ».