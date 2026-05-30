Шотландия — Кюрасао. Прямая трансляция
Легендарный Роналдиньо опубликовал пост перед финалом Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал»

Бывший полузащитник «Барселоны», «ПСЖ» и сборной Бразилии Роналдиньо опубликовал пост на своей странице в соцсети X, в котором поддержал французский гранд перед финалом Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Арсеналом».

Лига чемпионов. Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
«Вперёд, Париж», — написал Роналдиньо, показав свою фотографию в форме парижской команды.

Фото: Соцсети Роналдиньо

Бразильский атакующий полузащитник выступал за «ПСЖ» в период с 2001 по 2003 год. В его активе 25 голов и 19 результативных передач в 77 матчах за красно-синих во всех турнирах.

Финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» состоится сегодня, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Начало игры — 19:00 мск.

