Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» готов перебить предложение «Барселоны» по Альваресу

25-летним центральным нападающим мадридского «Атлетико» Хулианом Альваресом серьёзно интересуется французский «ПСЖ» и сделал предложение красно-белым. Об этом сообщает арегнтинская журналистка Вероника Брунати в социальной сети Х.

По информации журналистки, французский гранд готов заплатить за аргентинского форварда € 120 млн и отдать двух игроков, чьи имена пока не раскрываются.

Ранее каталонская «Барселона» уже предложила красно-белым € 100 млн. Также игроком интересуется лондонский «Арсенал».

Напомним, в минувшем сезоне аргентинский форвард принял участие в 49 матчах во всех турнирах, где забил 20 голов и сделал девять результативных передач.

