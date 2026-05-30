Энтони Гордон оценил тренерскую компетенцию Флика

Новоиспечённый нападающий «Барселоны» Энтони Гордон рассказал, что думает о тренере каталонского клуба Ханс-Дитер Флике.

«Я был воодушевлён и раньше, а после разговора с Фликом – ещё больше. Он кажется очень приятным человеком, который потрясающе работает с коллективом. То, чего он добился в «Барселоне» за очень короткое время, поражает. С ним клуб добился больших успехов», — сказал Гордон на пресс-конференции.

О трансфере Гордона из «Ньюкасла» стало известно накануне. Английский вингер подписал соглашение, рассчитанное на пять лет.

Ранее сообщалось, что совет директоров «сорок» и саудовские владельцы клуба приняли предложение каталонцев на фиксированную сумму в € 70 млн, а также дополнительные выплаты. Итоговая сумма трансфера превысит € 80 млн.