Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Смолов поставил ₽ 1 млн на то, что «Арсенал» не забьёт в финале ЛЧ

Экс-нападающий «Краснодара» и «Динамо» Фёдор Смолов сделал крупную ставку на финал Лиги чемпионов, в котором «Арсенал» сыграет с «ПСЖ».

Игрок поставил ₽ 1 млн за коэффициент 3.01 на то, что «Арсенал» не забьёт «ПСЖ». 3 010 000 рублей — возможный выигрыш Смолова.

Сам футболист прокомментировал данное событие в своём телеграмм-канале.

«Я решил сделать очередную ставочку и отмазаться за «Барселону». Думаю, что Мотя не пропустит, «ПСЖ» заберёт. «Арсенал не забьёт в основное время.

Очевидно, что все болеют за «ПСЖ», потому что там Мотя и Квара», – сказал Смолов.

Ранее, поставив на выход «Барселоны» в 1/2 финала Лиги чемпионов перед ответной игрой с «Атлетико», Смолов проиграл ₽ 1 млн.

