Фабрицио Романо сообщил новый клуб экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, новым главным тренёром «Болоньи» станет Доменико Тедеско.

По информации источника, стороны уже достигли договорённости о сотрудничестве. Ожидается, что в ближайшее время специалист поставит подпись под контрактом. Соглашение может быть рассчитано на три года либо на два сезона с возможностью продления ещё на один год.

Последним местом работы Тедеско был «Фенербахче», который он покинул после увольнения. Ранее 40-летний наставник, имеющий итальянское и немецкое гражданство, работал с молодёжной командой «Хоффенхайм U-19», а также возглавлял «Эрцгебирге Ауэ», «Шальке 04», «Спартак», «РБ Лейпциг» и сборную Бельгии по футболу.

Напомним, ранее пост главного тренёра «Болоньи» покинул Винченцо Итальяно.

