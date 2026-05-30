Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабрицио Романо сообщил новый клуб экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско

Фабрицио Романо сообщил новый клуб экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско
Комментарии

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, новым главным тренёром «Болоньи» станет Доменико Тедеско.

По информации источника, стороны уже достигли договорённости о сотрудничестве. Ожидается, что в ближайшее время специалист поставит подпись под контрактом. Соглашение может быть рассчитано на три года либо на два сезона с возможностью продления ещё на один год.

Последним местом работы Тедеско был «Фенербахче», который он покинул после увольнения. Ранее 40-летний наставник, имеющий итальянское и немецкое гражданство, работал с молодёжной командой «Хоффенхайм U-19», а также возглавлял «Эрцгебирге Ауэ», «Шальке 04», «Спартак», «РБ Лейпциг» и сборную Бельгии по футболу.

Напомним, ранее пост главного тренёра «Болоньи» покинул Винченцо Итальяно.

Неблагоприятные условия перед матчем «Будё-Глимт» — «Ювентус»

Материалы по теме
Доменико Тедеско близок к назначению на пост главного тренера «Болоньи» — Скира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android