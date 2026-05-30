Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Хвича Кварацхелия высказался об игре «ПСЖ» перед финалом ЛЧ с «Арсеналом»

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия поделился мнением о том, как изменилась игра парижской команды по сравнению с прошлым сезоном.

«Думаю, произошло немало изменений, поскольку многие команды уже изучили наш стиль игры по прошлому сезону. Соперники старались нейтрализовать наши сильные стороны, но мы показали, что способны находить решения в любой ситуации и успешно действовать против любого оппонента. Мы с уважением относимся ко всем соперникам, однако уверены в своих качествах и знаем, что можем обыграть любую команду. Главное — концентрироваться на собственной игре, и именно этого мы придерживаемся.

В определённой степени всё осталось по-прежнему, потому что в прошлом сезоне мы проделали отличную работу и стремимся провести на высоком уровне и нынешний сезон.

Защищать титул победителя Лиги чемпионов непросто. Мы понимаем, что являемся действующими чемпионами. Старт сезона сложился не так, как нам хотелось бы. После большого количества матчей у нас практически не было времени на отдых, поэтому пришлось быстро переключаться и доказывать всем, что наша прошлогодняя победа была заслуженной.

На первых этапах сезона мы столкнулись с трудностями, но затем осознали, что должны делать то, что умеем лучше всего. Мы вновь начали действовать как единое целое, продолжили побеждать и сумели выйти в финал.

Для нас это очень важно. Мы знаем, что остаёмся действующими чемпионами и способны снова завоевать этот трофей. Конечно, сделать это будет крайне сложно, но мы уже не раз доказывали, что можем победить любого соперника, если показываем свой футбол и полностью отдаёмся игре», — приводит слова Кварацхелии пресс-служба УЕФА.

Напомним, сегодня, 30 мая «ПСЖ» встретится с «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов. Начало матча запланировано на 19:00 мск.

Хвича в футболке Роналду празднует выход Грузии в плей-офф

