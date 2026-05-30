Мадонна показала новую форму «Челси», станцевав на стриме

Известная певица Мадонна показала новую форму «Челси», станцевав на стриме. Примечательно, что клуб официально не презентовал новую форму.

Мадонна в новой форме «Челси» станцевала с блогером Gymskin на стриме.

67-летняя певица показала новый комплект формы «Челси» на предстоящий сезон 2026/2027.

На канал блогера Gymskin на видеоплатформе Kick подписано почти 150 тыс человек, в других соцсетях – 1,1 млн.

По итогам сезона английской Премьер-лиги 2025/2026 «Челси» с 52 очками расположился на 10-й строчке, остался без трофеев и без еврокубков на следующий сезон. По ходу чемпионата клуб покинули два тренера — Энцо Мареска и Лиам Росеньор.

Руководить «Челси» в новом сезоне будет новый тренер — Хаби Алонсо.

