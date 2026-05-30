Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал», «Бавария» и «Челси» вступили в борьбу с «ПСЖ» за Конате — L’Equipe

«Реал», «Бавария» и «Челси» вступили в борьбу с «ПСЖ» за Конате — L’Equipe
Комментарии

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате заинтересовал сразу несколько клубов, информирует L’Equipe.

Ранее сообщалось о том, что 27-летний игрок не договорился с «красными» о продлении соглашения и покинет английскую команду в качестве свободного агента.

По данным L’Equipe, источники, близкие к французу, утверждают, что переговоры зашли в тупик и соглашение достигнуто не будет. Издание отмечает, что данная ситуация возникла из-за внутренних разногласий относительно структуры и сумм контракта Конате, а также на фоне неудачного сезона «Ливерпуля».

Ранее появилась информация, что наибольшими шансами подписать защитника обладает «ПСЖ». L’Equipe добавляет, что «Реал», «Бавария» и «Челси» также вступили в борьбу за футболиста. Ожидается, что игрок сборной Франции определится со своим будущим, прежде чем отправиться на чемпионат мира-2026.

Материалы по теме
«Ливерпуль» рассматривает двух защитников на замену Конате — TEAMtalk
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android