«Реал», «Бавария» и «Челси» вступили в борьбу с «ПСЖ» за Конате — L’Equipe

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате заинтересовал сразу несколько клубов, информирует L’Equipe.

Ранее сообщалось о том, что 27-летний игрок не договорился с «красными» о продлении соглашения и покинет английскую команду в качестве свободного агента.

По данным L’Equipe, источники, близкие к французу, утверждают, что переговоры зашли в тупик и соглашение достигнуто не будет. Издание отмечает, что данная ситуация возникла из-за внутренних разногласий относительно структуры и сумм контракта Конате, а также на фоне неудачного сезона «Ливерпуля».

Ранее появилась информация, что наибольшими шансами подписать защитника обладает «ПСЖ». L’Equipe добавляет, что «Реал», «Бавария» и «Челси» также вступили в борьбу за футболиста. Ожидается, что игрок сборной Франции определится со своим будущим, прежде чем отправиться на чемпионат мира-2026.