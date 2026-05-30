«Барселона» интересуется Гвардиолом — COPE

«Барселона» намерена подписать защитника «Манчестер Сити» Йошко Гвардиола. По информации COPE, каталонский клуб проявил конкретный интерес к хорватскому центральному защитнику.

«Манчестер Сити» может рассмотреть уход защитника, чтобы заработать на игроке до окончания срока его соглашения, рассчитанного до 2028 года.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Баварии» и «Реала» — «сливочные» интересовались Йошко ещё в 2023 году, но тогда «Сити» предложил «РБ Лейпциг» € 90 млн и выиграл борьбу за игрока, а теперь и немецкий клуб хочет его возвращения в Бундеслигу.

В минувшем сезоне защитник провёл 24 матча за английский клуб, забив два гола и отдав пять результативных передач. По оценке Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 70 млн.