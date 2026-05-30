Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Чемпион мира Отаменди подписал контракт с «Ривер Плейт»

Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Николас Отаменди подписал контракт с «Ривер Плейт», информирует пресс‑служба аргентинского клуба.

По окончании сезона‑2025/2026 Отаменди стал свободным агентом, покинув португальскую «Бенфику». Соглашение 38‑летнего защитника с «Ривер Плейт» рассчитано до 31 декабря 2027 года.

За «Бенфику» Отаменди выступал с 2020 года. В составе португальского клуба он провёл 281 матч, стал чемпионом Португалии, завоевал Кубок и два Суперкубка страны.

Отаменди присоединится к своему новому клубу в июле после окончания чемпионата мира, куда он отправится в составе сборной Аргентины. Действующие чемпионы мира сыграют в группе J c командами Алжира, Австрии и Иордании.

