Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Мохамед Салах получил крупное финансовое предложение от нового клуба — Николо Скира

Мохамед Салах получил крупное финансовое предложение от нового клуба — Николо Скира
Саудовский клуб сделал крупное предложение вингеру «Ливерпуля» Мохамеду Салаху, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, представители команды из Саудовской Аравии в последние дни вновь вышли на связь с игроком. Футболисту предложен долгосрочный контракт, рассчитанный до 2028 года с опцией продления ещё на один сезон — до 2029 года.

Отмечается, что саудовский клуб рассчитывает подписать Салаха в статусе свободного агента после его ухода из «Ливерпуля». Ранее сообщалось, что египтянин уже провёл свой последний матч за мерсисайдцев.

В нынешнем сезоне Салах принял участие в 41 матче, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач во всех турнирах.

Салах отказался общаться с прессой после победы «Ливерпуля»

