Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Mundo Deportivo сообщил о будущем вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 34-летний немецкий голкипер не рассматривается руководством «блауграны» как основной вариант на следующий сезон. При этом отмечается, что обе стороны настроены найти решение, которое устроит и клуб, и игрока.

Сам тер Штеген готов выслушать предложения и открыт к переходу в другую команду. Его приоритет — проект, в котором он сможет снова быть ключевым вратарём и получать регулярную игровую практику.

Несмотря на это, действующий контракт футболиста с «Барселоной» рассчитан до лета 2028 года, поэтому возможен вариант, при котором он останется в клубе и начнёт подготовку к новому сезону, где может получить игровое время на предсезонке.

Каталонский клуб, в свою очередь, готов содействовать возможному трансферу, включая вариант аренды. Также сообщается, что «Барселона» всё ещё имеет задолженность по части зарплаты игрока, выплаты по которой были отложены.

В текущем сезоне тер Штеген провёл один матч за «Барселону» и два — за «Жирону», куда уходил в аренду во второй половине сезона. С января он не играет из-за операции после разрыва мышц задней поверхности бедра.

