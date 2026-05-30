Сёмин: Хвича и Сафонов представляют РПЛ в финале ЛЧ — жду победы «ПСЖ»

Известный российский тренер Юрий Сёмин рассказал, победы какой команды он ожидает в финале Лиги чемпионов.

«В том, что в финале Лиги чемпионов мы увидим футбол высочайшего уровня, я даже не сомневаюсь. Я жду победы «ПСЖ» из-за Хвичи и Матвея Сафонова — они играли в нашей лиге и будут представлять её в финале. Да и команда в целом мне очень нравится», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В решающем матче турнира встретятся французский «ПСЖ» и английский «Арсенал». Матч пройдёт сегодня, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена».

На стадии полуфинала соревнования «Арсенал» по сумме двух матчей победил мадридский «Атлетико» со счётом 2:1. На аналогичном этапе состязания «ПСЖ» по сумме двух встреч победил «Баварию» со счётом 6:5.