Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Сёмин: Хвича и Сафонов представляют РПЛ в финале ЛЧ — жду победы «ПСЖ»

Известный российский тренер Юрий Сёмин рассказал, победы какой команды он ожидает в финале Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В том, что в финале Лиги чемпионов мы увидим футбол высочайшего уровня, я даже не сомневаюсь. Я жду победы «ПСЖ» из-за Хвичи и Матвея Сафонова — они играли в нашей лиге и будут представлять её в финале. Да и команда в целом мне очень нравится», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В решающем матче турнира встретятся французский «ПСЖ» и английский «Арсенал». Матч пройдёт сегодня, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена».

На стадии полуфинала соревнования «Арсенал» по сумме двух матчей победил мадридский «Атлетико» со счётом 2:1. На аналогичном этапе состязания «ПСЖ» по сумме двух встреч победил «Баварию» со счётом 6:5.

