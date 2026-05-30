Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис: Сафонов провёл великолепный сезон в «ПСЖ» — будем болеть за него в финале ЛЧ

Канчельскис: Сафонов провёл великолепный сезон в «ПСЖ» — будем болеть за него в финале ЛЧ
Комментарии

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о финале Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» — фаворит! Но финал есть финал. Все понимают, что обе команды могут собраться. Парижане — фавориты по подбору игроков, они уже выигрывали Лигу чемпионов, а «Арсенал» — нет. В финале шансы всегда равны. Победит та команда, которая реализует свои моменты.

Конечно, будем болеть за Сафонова! Он представитель России. Дай бог, чтобы он выиграл и не пропустил голы. Будем переживать за него и пожелаем только удачи! В Европе не так много наших игроков. Ситуация может измениться в будущем благодаря нашим футболистам, которые сейчас выступают за рубежом. Сафонов провёл великолепный сезон, молодец! Будем надеяться, что он также сыграет и в финале Лиги чемпионов. Он справится», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Финальная игра начнётся сегодня в 19:00 мск.

Сейвы Сафонова на тренировке «ПСЖ» перед финалом ЛЧ

Материалы по теме
Сегодня «ПСЖ» и «Арсенал» войдут в историю
Сегодня «ПСЖ» и «Арсенал» войдут в историю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android