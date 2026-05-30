Канчельскис: Сафонов провёл великолепный сезон в «ПСЖ» — будем болеть за него в финале ЛЧ

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о финале Лиги чемпионов.

«ПСЖ» — фаворит! Но финал есть финал. Все понимают, что обе команды могут собраться. Парижане — фавориты по подбору игроков, они уже выигрывали Лигу чемпионов, а «Арсенал» — нет. В финале шансы всегда равны. Победит та команда, которая реализует свои моменты.

Конечно, будем болеть за Сафонова! Он представитель России. Дай бог, чтобы он выиграл и не пропустил голы. Будем переживать за него и пожелаем только удачи! В Европе не так много наших игроков. Ситуация может измениться в будущем благодаря нашим футболистам, которые сейчас выступают за рубежом. Сафонов провёл великолепный сезон, молодец! Будем надеяться, что он также сыграет и в финале Лиги чемпионов. Он справится», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Финальная игра начнётся сегодня в 19:00 мск.

