Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Экс-вратарь «ПСЖ» Ландро: у Сафонова невероятная психологическая устойчивость

Комментарии

Бывший вратарь «ПСЖ» Микаэль Ландро высказался об игре российского голкипера Матвея Сафонова за парижскую команду.

«Я считаю его достаточно стабильным и эффективным. Он хорошо играет и исполняет решающую роль там, где это нужно «ПСЖ», например, в сериях пенальти, или когда нужно совершать сейвы. У Сафонова невероятная психологическая устойчивость. Однако ему ещё есть над чем работать, особенно над игрой в воздухе и чтением траекторий», — приводит слова Ландро Le Bien Public.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в 12 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Комментарии
