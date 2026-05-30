Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Интер» работает над трансфером полузащитника «Ливерпуля» — Романо

«Интер» работает над трансфером полузащитника «Ливерпуля» — Романо
Полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс привлёк интерес «Интера». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, итальянцы продолжают работать над трансферном футболиста, который был главной целью команды на зимнем трансферном рынке.

По данным источника, переговоры продолжаются. Сообщается, что «Интер» по-прежнему рассматривает Джонса в качестве основного кандидата на позицию полузащитника. Сам англичанин открыт к переходу. Соглашение пока не достигнуто, так как предложенной суммы в € 20 млн недостаточно, однако сделка возможна.

Кёртис Джонс является воспитанником «Ливерпуля». За основную команду мерсисайдского клуба 25-летний игрок выступает с 2020 года.

