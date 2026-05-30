COPE назвал трёх футболистов, интересующих «Реал»

Мадридский «Реал» заинтересован в возвращении в клуб крайнего нападающего Виктора Муньоса. Летом 2025 года «Королевский клуб» продал воспитанника академии в «Осасуну». Об этом сообщает COPE.

По информации источника, «сливочные» также следят за полузащитником «ПСЖ» Жоау Невешем и центральным защитником «Интера» Алессандро Бастони.

Ранее СМИ сообщали, что Жозе Моуринью, близкий к назначению в «Реал», лично согласовал трансфер Бастони в испанский гранд. Также были новости о возможном переходе итальянского футболиста в «Барселону», однако главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик заблокировал этот переход.

