Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Комментатор ЛЧ Казанский поделился ожиданиями от финала между «Арсеналом» и «ПСЖ»

Комментатор ЛЧ Казанский поделился ожиданиями от финала между «Арсеналом» и «ПСЖ»
Комментарии

Комментатор финала Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Арсеналом» Денис Казанский высказался о предстоящем матче. Команды будут играть на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Вы будете комментировать финал Лиги чемпионов. Как это по эмоциям, комментировать такую игру? Я смотрел полуфинал, который вы комментировали с будто ещё большими эмоциями, чем обычно. Здесь нужно какую-то планку взять?
— Не совсем. Ты должен соответствовать игре, дело не в эмоциях ни в коем случае. Статус, конечно, подталкивает, это особенная игра. В данном случае работа комментатора как дополнительная специя к игре. Но если ты перебарщиваешь — пересаливаешь или переперчиваешь, ничего хорошего из этого не выйдет. Тут очень важно смотреть, быть адекватным к тому, что происходит на поле. Если они будут ходить еле-еле, орать, что они бегут — неправильно. Или, наоборот, если они будут летать, а ты не будешь успевать за ними. Надо исходить из того, что будет завтра на поле, какими будут футболисты. Эмоции тут уже прикладное значение имеют.

— Какой для вас это финал Лиги чемпионов?
— Могу при тебе посчитать. Первый раз это была церемония награждения 2008-го, когда Владимир Никитович (Маслаченко. — Прим. «Чемпионата») комментировал. Только награждение, потому что в «Лужниках» козырёк был, он не видел, что происходило на стадионе. Это было забавно, можно даже не считать.

2009 год — точно соло в Риме, затем был финал в Киеве с Костей Геничем «Реал» — «Ливерпуль». Матч в Порту «Сити» с «Челси» опять был соло. Получается, четвёртый, — сказал Казанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Материалы по теме
Сегодня «ПСЖ» и «Арсенал» войдут в историю
Сегодня «ПСЖ» и «Арсенал» войдут в историю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android