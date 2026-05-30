Комментатор ЛЧ Казанский поделился ожиданиями от финала между «Арсеналом» и «ПСЖ»

Комментатор финала Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Арсеналом» Денис Казанский высказался о предстоящем матче. Команды будут играть на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

— Вы будете комментировать финал Лиги чемпионов. Как это по эмоциям, комментировать такую игру? Я смотрел полуфинал, который вы комментировали с будто ещё большими эмоциями, чем обычно. Здесь нужно какую-то планку взять?

— Не совсем. Ты должен соответствовать игре, дело не в эмоциях ни в коем случае. Статус, конечно, подталкивает, это особенная игра. В данном случае работа комментатора как дополнительная специя к игре. Но если ты перебарщиваешь — пересаливаешь или переперчиваешь, ничего хорошего из этого не выйдет. Тут очень важно смотреть, быть адекватным к тому, что происходит на поле. Если они будут ходить еле-еле, орать, что они бегут — неправильно. Или, наоборот, если они будут летать, а ты не будешь успевать за ними. Надо исходить из того, что будет завтра на поле, какими будут футболисты. Эмоции тут уже прикладное значение имеют.

— Какой для вас это финал Лиги чемпионов?

— Могу при тебе посчитать. Первый раз это была церемония награждения 2008-го, когда Владимир Никитович (Маслаченко. — Прим. «Чемпионата») комментировал. Только награждение, потому что в «Лужниках» козырёк был, он не видел, что происходило на стадионе. Это было забавно, можно даже не считать.

2009 год — точно соло в Риме, затем был финал в Киеве с Костей Геничем «Реал» — «Ливерпуль». Матч в Порту «Сити» с «Челси» опять был соло. Получается, четвёртый, — сказал Казанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.