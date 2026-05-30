Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Денис Казанский — о Сафонове: наш вратарь — первый номер в финале ЛЧ! Это же обалдеть!

Денис Казанский — о Сафонове: наш вратарь — первый номер в финале ЛЧ! Это же обалдеть!
Комментатор финала Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Арсеналом» Денис Казанский высказался о предстоящей игре, в которой примет участие российский вратарь парижан Матвей Сафонов.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
— Сколько времени нужно готовиться к таким играм?
— Ради таких жизнь живёшь свою! Понимаешь, нет такого понятия: сесть и подготовиться к игре. Ты видишь «Арсенал» весь сезон. Конечно, «ПСЖ» я вижу меньше, потому что я не большой фанат Лиги 1. Но большие матчи в Лиге 1 и в Лиге чемпионов я видел. Плюс команда не сильно поменялась с прошлого года. Нет понятия подготовки. Каждый день что-то читаешь, смотришь, слушаешь. Это происходит всю твою биографию.

— Вас знают как человека, который любит АПЛ. Будет такое, что будете немножечко притапливать за «Арсенал»?
— Нет, я за футбол! М-м, совершенно нет. Даже дело не в том, что балансирует эту ситуацию Кварацхелия или Сафонов. Мы сегодня стояли с коллегой Аббой (комментатор Оkko. — Прим. «Чемпионата»), обсуждали, что наш вратарь — в финале Лиги чемпионов! Первый номер. Ну это же обалдеть? Как за это не болеть?

С другой стороны, когда я только-только начинал работать, и Юрий Альбертович Розанов, и другие мастера, кто с Англией был давно, они рассуждали, что эти футболисты выросли на их глазах. Сейчас я тоже понимаю, что на моих глазах выросли Райс, Сака и другие официальные лица. Разумеется, Артета. Я комментировал, когда он ещё играл. Ты это видишь, и они тебе довольно близки.

Я точно не буду разрываться. Мне очень интересно, как будет строиться сам футбол, а не с точки зрения эмоциональной поддержки, — сказал Казанский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Сегодня «ПСЖ» и «Арсенал» войдут в историю
