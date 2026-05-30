Кто будет судить финал Лиги чемпионов 2026: «ПСЖ» — «Арсенал»

Сегодня, 30 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «ПСЖ» (Франция) и «Арсенал» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт из Германии. Его ассистентами станут Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервным судьёй будет Сандро Шерер.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух встреч победил «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания «Арсенал» по сумме двух матчей победил мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.

Победителем розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 стал «ПСЖ». В финале прошлого турнира парижская команда разгромила миланский «Интер» со счётом 5:0.

