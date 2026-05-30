«ПСЖ» — «Арсенал»: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 началась

В 19:00 мск начался финальный матч Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встречаются «ПСЖ» (Франция) и «Арсенал» (Англия). Игра проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра выступает Даниэль Зиберт (Германия). В прямом эфире встречу показывает Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух матчей победил «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания «Арсенал» по сумме двух встреч обыграл мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.

Победителем розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 стал «ПСЖ». В финале прошлого турнира парижская команда разгромила миланский «Интер» со счётом 5:0.

