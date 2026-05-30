Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Константин Генич назвал два лучших трансфера сезона РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич выбрал два лучших трансфера завершившегося сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«Дуглас Аугусто — это, на мой взгляд, трансфер сезона, потому что, ну, прямо как влитой. Нужен был в пазл краснодарский именно этот кусочек. И он очень органично встал. Но у меня был ещё один вариант: зимний трансфер Дивеева из ЦСКА в «Зенит» — это просто блеск», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Полузащитник Дуглас Аугусто перебрался в «Краснодар» из французского «Нанта» в июле прошлого года. В сезоне-2025/2026 на его счету пять голов в 35 матчах за «быков» во всех турнирах. Защитник Игорь Дивеев перебрался в «Зенит» из ЦСКА в обмен на нападающего Лусиано Гонду.

