Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Андрей Аршавин оценил успех Дика Адвоката в сборной Кюрасао

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выразил радость за тренера Дика Адвоката, который вывел сборную Кюрасао на чемпионат мира по футболу. Адвокат возглавил команду Кюрасао в январе 2024 года, и под его руководством островитяне впервые в своей истории вышли в финальную часть чемпионата мира. В конце февраля 78-летний специалист покинул пост из-за проблем со здоровьем у дочери, однако по просьбе футболистов согласился возглавить команду на турнире.

«Я, наверное, никогда бы не узнал о сборной Кюрасао по футболу, если бы там не работал Дик Адвокат. Я порадовался, когда услышал, что команда Адвоката вышла на чемпионат мира. Обычно люди откладывают на пенсию, а Адвокат в очередной раз перехитрил жизнь и отложил пенсию! Вместо этого подписал много выгодных контрактов. Честно, не знаю, во что играет команда Кюрасао. Наверное, ни во что. Просто Адвокат, как обычно, показал себя удачливым тренером», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Сборная Кюрасао на групповой стадии ЧМ-2026 встретится с командами Германии, Эквадора и Кот-д’Ивуара.

