«Манчестер Сити» ведёт переговоры с «Аталантой» о трансфере защитника за € 70 млн — Скира

«Манчестер Сити» намерен подписать правого защитника Марко Палестру из «Аталанты». «Горожане» пытаются убедить итальянский клуб заключить сделку. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети.

По информации источника, переговоры между «Манчестер Сити» и «Аталантой» относительно 21-летнего игрока уже ведутся. Известно, что итальянский клуб открыт для обсуждения условий сделки и запрашивает € 70 млн за Палестру. Первоначальное предложение «Манчестер Сити» составило € 50 млн, однако ожидается, что стороны договорятся о сумме в € 60 млн, после чего трансфер будет официально подтверждён.

В текущем сезоне Палестра выступал за «Кальяри» на правах аренды. Он провёл 37 матчей, забив один гол и сделав четыре результативные передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в € 35 млн.