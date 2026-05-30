Рашид Рахимов включил Жедсона из «Спартака» в топ-3 лучших трансферов сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов назвал новичка казанцев Андерсона Арройо лучшим трансфером сезона Мир Российской Премьер-Лиги, а также включил в топ-3 перешедшего из «Бешикташа» в «Спартак» полузащитника Жедсона Фернандеша. Колумбиец перешёл в «Рубин» из испанского «Бургоса».

— Я говорил про Дугласа Аугусто. И что я хочу сказать: если мы говорим про соотношение цены и качества, надо понимать и как вписываются игроки. Дуглас Аугусто сколько стоил? € 6 млн, да?

— Будем считать, что так.

— А Арройо — почти в пять раз меньше. Но он может сыграть и выше, может сыграть и на другом фланге, он может три позиции закрыть. Я тоже считал, что, если ты берёшь из второй лиги Испании защитника, он должен ещё адаптироваться к РПЛ. Но он быстро вписался, очень быстро схватывает. Я называл троих, но я говорил о соотношении цена/качество: Жедсон спартаковский. Стоит своих денег, но пока на эти деньги не тянет. Но он может сыграть на двух-трёх позициях. Его сейчас ставят крайним защитником, он играет великолепно.

— Мы же сильно удивимся, если новый сезон «Спартак» начнёт опять с Жедсоном на позиции крайнего защитника.

— Нет, я не удивлюсь. Потому что это для возможных вариантов игры. Второй — Дуглас Аугусто и третий — Арройо. Потому что этот — € 6 млн, допустим, по качеству опорный полузащитник — отличный игрок, очень хорошо вписался. И точно так же хорошо вписался Арройо», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».