«Даже увидели Андрея». Экс-игрок «Арсенала» выложил фото с Аршавиным и Уолкоттом

Бывший защитник «Арсенала» Жоан Джуру в своём аккаунте в социальной сети опубликовал совместное фото с экс-нападающими лондонской команды Андреем Аршавиным и Тео Уолкоттом.

«Мы сделали это [выиграли турнир легенд] и даже увидели Андрея.

Очень приятно снова встретиться с друзьями и бывшими соперниками. Фантастическое чувство разделить поле с такими легендами игры», — написал Джуру.

Фото: Из личного архива Жоана Джуру

Аршавин перешёл в «Арсенал» из «Зенита» зимой 2009 года. В составе «канониров» российский нападающий принял участие в 144 матчах во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и 45 результативными передачами.

