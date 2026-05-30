Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

УЕФА не допустил стадион «Комо» к матчам ЛЧ — команда переедет на арену «Сассуоло»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о решении, касающемся домашнего стадиона «Комо» для матчей Лиги чемпионов. Итальянский клуб, который квалифицировался в турнир после успешного сезона, не сможет проводить игры на «Джузеппе Синигалья», так как стадион не соответствует необходимым инфраструктурным требованиям.

Стадион «Комо» вмещает всего 13 600 зрителей, что является недостаточным для мероприятий такого уровня. В связи с этим клубу придётся искать альтернативное место для проведения своих матчей в Лиге чемпионов.

По информации в СМИ, «Комо» будет играть свои домашние матчи на стадионе «Сассуоло», вместимость которого превышает 23 000 мест. Это позволит команде обеспечить необходимый комфорт для болельщиков и соответствовать требованиям УЕФА.

По итогам сезона-2025/2026 «Комо» занял четвёртое место в турнирной таблице Серии А, набрав 71 очко, что дало право на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Исторический позор «Милана» лишил его ЛЧ — туда идёт«Комо» Фабрегаса! Жаркий финиш Серии А
