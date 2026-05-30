«Неймар, Неймар, Неймар». Каземиро с иронией отреагировал на вопросы о звёздном форварде

Полузащитнику сборной Бразилии Каземиро во время пресс-конференции несколько раз задали вопрос о нападающем Неймаре.

На очередной вопрос о форварде «Сантоса» Каземиро с улыбкой ответил: «В очередной раз мы приезжаем сюда, и всё, о чём мы говорим, это Неймар, Неймар, Неймар. Я думаю, что Неймар — игрок, как и все остальные в команде, важный футболист среди остальных 26».

Ранее СМИ сообщали, что Неймар может пропустить грядущий чемпионат мира из-за повреждения. Подчёркивалось, если накануне матча сборной Бразилии в 1-м туре группового этапа с Марокко (14 июня) нападающий будет в форме, то останется в команде. В противном случае возрастает риск исключения 34-летнего форварда из состава национальной команды.

