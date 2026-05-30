Главная Футбол Новости

Рахимов — о чемпионстве «Зенита»: командной игры я не увидел

Рахимов — о чемпионстве «Зенита»: командной игры я не увидел
Комментарии

Бывший главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о победе «Зенита» в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. В итоговой таблице сине-бело-голубые на два очка опередили «Краснодар».

«Я и до этого говорил, что две команды борются за чемпионство. И, да, «Краснодар» провёл очень ровный сезон по качеству игры, потому что больших провалов я в игре у «Краснодара» не увидел. Есть определённый уровень, они его держат даже небольшим количеством футболистов.

У «Зенита» была возможность варьировать, потому что состав достаточно хорошо укомплектованный и, если выбывает один-два игрока, есть люди, которые могут их заменить. Но ровной игры, такой, командной игры я не увидел», — сказал Рахимов в эфире «Матч ТВ».

