Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
«Футбол — это то, чем я занимаюсь всю жизнь». Ямаль — о волнении перед ЧМ-2026

Комментарии

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль заявил, что не испытывает волнения перед чемпионатом мира, поскольку футбол — дело всей его жизни.

— Вы нервничаете из‑за чемпионата мира?
— Я бы нервничал, если бы не знал, как что‑то делать. Например, если бы я искал другую работу. Я никогда не работал нигде, кроме футбола — наверняка справился бы плохо. Но, в конце концов, играть в футбол — это то, чем я занимаюсь всю жизнь, — приводит слова Ямаля The Touchline в соцсети.

18-летний Ламин Ямаль вошёл в окончательную заявку сборной Испании на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 года. На турнире сборная Испании сыграет в группе H с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.

