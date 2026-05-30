Экс-вратарь «ПСЖ» Летелье: Сафонову всё равно, делать сейв руками, бедром или грудью

Бывший вратарь «ПСЖ» Александр Летелье поделился мнением об игровом стиле голкипера парижской команды Матвея Сафонова. Летелье подчеркнул умение российского футболиста играть эффективно.

«Он не так хорошо подкован академически. Вряд ли он станет примером для подражания для молодого вратаря с точки зрения академической игры, если показать видео с его моментами.

У него свой стиль: не академический, но эффективный. Сафонов может не делать эффектных сейвов, но очень часто он занимает выгодную позицию, что делает его эффективным [вратарём], как это было в матче с «Лансом».

Он может не делать сейв руками, но удары летят прямо в него. Это значит, что Сафонов занимает выгодную позицию. Он думает об эффективности, и его не волнует зрелищность. Нужно совершить спасение головой, бедром, грудью — ему всё равно.

Сафонов может делать качественные толчки в сторону от земли, у него хорошая реакция и способность очень быстро опускаться на землю, но он не эффектный вратарь. Сафонов совсем не похож на Доннарумму. Итальянец намного выше, занимает больше места в воротах, и, несмотря на свой рост, он делал гораздо более эффектные, техничные сейвы», — приводит слова Летелье RMC Sport.

