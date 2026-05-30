Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-вратарь «ПСЖ» Летелье: Сафонову всё равно, делать сейв руками, бедром или грудью

Экс-вратарь «ПСЖ» Летелье: Сафонову всё равно, делать сейв руками, бедром или грудью
Комментарии

Бывший вратарь «ПСЖ» Александр Летелье поделился мнением об игровом стиле голкипера парижской команды Матвея Сафонова. Летелье подчеркнул умение российского футболиста играть эффективно.

«Он не так хорошо подкован академически. Вряд ли он станет примером для подражания для молодого вратаря с точки зрения академической игры, если показать видео с его моментами.

У него свой стиль: не академический, но эффективный. Сафонов может не делать эффектных сейвов, но очень часто он занимает выгодную позицию, что делает его эффективным [вратарём], как это было в матче с «Лансом».

Он может не делать сейв руками, но удары летят прямо в него. Это значит, что Сафонов занимает выгодную позицию. Он думает об эффективности, и его не волнует зрелищность. Нужно совершить спасение головой, бедром, грудью — ему всё равно.

Сафонов может делать качественные толчки в сторону от земли, у него хорошая реакция и способность очень быстро опускаться на землю, но он не эффектный вратарь. Сафонов совсем не похож на Доннарумму. Итальянец намного выше, занимает больше места в воротах, и, несмотря на свой рост, он делал гораздо более эффектные, техничные сейвы», — приводит слова Летелье RMC Sport.

Материалы по теме
Эксклюзив
Денис Казанский — о Сафонове: наш вратарь — первый номер в финале ЛЧ! Это же обалдеть!

Как Сафонов стал героем ФИФА:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android