В «Локомотиве» прокомментировали информацию о долге клуба в размере свыше 1 млрд рублей

В пресс-службе «Локомотива» отреагировали на информацию о долгах клуба, превышающих 1 млрд рублей.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что долги «Локомотива» превышают 1 млрд рублей. Отмечалось, что во время прохождения лицензирования на следующий сезон клуб включил в доходную часть продажи полузащитников Алексея Батракова и Артёма Карпукаса, защитника Сесара Монтеса и нападающего Дмитрия Воробьёва, чтобы получить право играть в следующем сезоне, иначе был риск неполучения лицензии.

«В рамках процедуры лицензирования клубы обязаны подтверждать источники формирования бюджета на будущий сезон. Они включают весь комплекс доходов клуба: спонсорские поступления, коммерческую деятельность, медиаправа, матч‑дэй и другие регулярные источники. Утверждение о том, что лицензия была получена только за счёт включения в бюджет трансферов футболистов, не имеет под собой оснований и его попросту не приняли бы при лицензировании. Бюджет не может строиться исключительно на продаже игроков, его основа — другие источники дохода, указанные при лицензировании.

Трансферная работа — это текущая деятельность любого современного футбольного клуба. «Локомотив» действительно намерен продолжать взвешенную и ответственную трансферную политику по выработанному курсу, которому придерживается последние годы. В случае ухода отдельных футболистов клуб всегда рассматривает варианты их замены в соответствии со спортивными задачами команды. Также у клуба отсутствуют обязательства по заимствованиям. Клуб вовремя и в срок выполняет все взятые на себя обязательства», — сказали «Матч ТВ» в пресс-службе «Локомотива».

