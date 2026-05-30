Киммих объяснил, за кого будет болеть в финале Лиги Чемпионов

Капитан сборной Германии Йозуа Киммих заявил, что будет поддерживать «Арсенал» в финале Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ» из‑за немецкого нападающего Кая Хаверца.

«Я держу кулаки за Кая — надеюсь, он присоединится к нам [в сборной Германии] на волне успеха. Такой титул создаёт позитивную энергию. Он важный игрок для нас и недооценён в Германии. Хаверц сыграл ключевую роль на Евро, поскольку обладает фантастическим набором качеств, который поможет нашей команде», — приводит слова Киммиха Bayern & Germany в соцсети.

Финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 30 мая. Игра между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

Сборная Германии на чемпионате мира по футболу 2026 года сыграет в группе E. Её соперники по групповым матчам Кюрасао, Кот-д’Ивуар и Эквадор.