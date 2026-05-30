Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Киммих объяснил, за кого будет болеть в финале Лиги Чемпионов

Киммих объяснил, за кого будет болеть в финале Лиги Чемпионов
Комментарии

Капитан сборной Германии Йозуа Киммих заявил, что будет поддерживать «Арсенал» в финале Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ» из‑за немецкого нападающего Кая Хаверца.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я держу кулаки за Кая — надеюсь, он присоединится к нам [в сборной Германии] на волне успеха. Такой титул создаёт позитивную энергию. Он важный игрок для нас и недооценён в Германии. Хаверц сыграл ключевую роль на Евро, поскольку обладает фантастическим набором качеств, который поможет нашей команде», — приводит слова Киммиха Bayern & Germany в соцсети.

Финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 30 мая. Игра между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

Сборная Германии на чемпионате мира по футболу 2026 года сыграет в группе E. Её соперники по групповым матчам Кюрасао, Кот-д’Ивуар и Эквадор.

Материалы по теме
«Я чрезвычайно рад этому». Киммих — о попадании Нойера в итоговую заявку Германии на ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android