Генич скептически высказался о перспективах ЦСКА при Игдисамове

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал возможное назначение россиянина Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера ЦСКА. В концовке сезона-2025/2026 специалист работал в клубе в качестве исполняющего обязанности.

«На мой взгляд, если ЦСКА собирается вернуться в борьбу за чемпионство… Ну, наверное, для Игдисамова ещё рановато. Но я тут скорее скептически отношусь. Очень приятный молодой человек, позвольте мне его так называть, потому что он помоложе меня. И он очень сдержанный, но, говорят, когда надо, эмоций может двинуть. У него хороший контакт с командой.

Думаю, он ещё не досидел вторым: где-то рядом с командой быть, рядом с другим тренером, на мой взгляд. Давай, будем честны, ЦСКА просто не договорился с другими тренерами. Решили пойти по пути наименьшего сопротивления: «Давайте своего оставим, рискнём». Но своего они уже пробовали Алексея Березуцкого, Олича, сейчас Игдисамов. Не знаю, у меня сейчас относительно ЦСКА определённый скептицизм», — сказал Генич в эфире «Матч ТВ».