Экс-вратарь «ПСЖ» назвал два аспекта игры Сафонова, в которых он может прогрессировать

Бывший вратарь «ПСЖ» Александр Летелье отметил два аспекта в игре российского голкипера парижской команды Матвея Сафонова, в которых он способен прогрессировать.

«При выносе мяча Сафонов не рискует. Думаю, он понимает, что это не его сильная сторона, но данная область нуждается в улучшении, учитывая требования Луиса Энрике, а именно – умение вратаря начинать атаки. Иногда задаёшься вопросом, делает ли Сафонов это намеренно, но всё равно это эффективно, даже если подобное является недостатком.

По тому, как Сафонов играет на выходе, можно сказать, что он смелый, потому что не боится рисковать. Когда вратарь знает, что это не его сильная сторона, то склонен оставаться на ленточке и ждать, что произойдёт, прежде чем использовать рефлексы. Но Сафонов идёт вперёд, не боится этого, хотя ему ещё есть куда расти. Но да, Сафонов часто выбивает мяч, иногда может зафиксировать его. Он не рискует, и в напряжённые моменты подобное может сбивать с толку, как в матче с «Баварией». Это не всегда чисто», — приводит слова Летелье RMC Sport.

