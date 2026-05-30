Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Мареска хочет пригласить защитника «Челси» в «Ман Сити» — Caught Offside

Новый тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска начинает формировать состав «горожан» на предстоящее лето и уже ведёт переговоры с 27-летним левым защитником «Челси» Марком Кукурельей. Ранее Мареска работал с Кукурельей и считает, что он идеально впишется в его новую команду. Об этом сообщает Caught Offside.

«Челси» скептически относится к возможности отпустить игрока, особенно в пользу одного из своих главных соперников. Однако если сам Кукурелья будет настаивать на переходе, удержать его может оказаться непросто.

В текущем сезоне защитник провёл 50 матчей за «Челси», забив один гол и отдав четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 2028 года, а трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет € 50 млн.

