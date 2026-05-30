Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он бесстрашен». Экс-вратарь «ПСЖ» Алонсо выразил восхищение Сафоновым

«Он бесстрашен». Экс-вратарь «ПСЖ» Алонсо выразил восхищение Сафоновым
Комментарии

Бывший вратарь «ПСЖ» Жером Алонсо отметил смелость российского вратаря парижской команды Матвея Сафонова.

«Его можно критиковать за многое, но не за «он боится». Сафонов понимает, что в верховой борьбе он скорее более смелый, чем талантливый, поэтому идёт вперёд, выставляя кулаки. Он представитель [вратарской] школы, которую мы не встретим в книгах, его стиль более импровизационный. Футболисты ему доверяют. На сегодняшний день Сафонов бесстрашен», — приводит слова Алонсо L'Équipe.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в 12 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

Материалы по теме
Экс-вратарь «ПСЖ» назвал два аспекта игры Сафонова, в которых он может прогрессировать

Как Сафонов стал героем ФИФА:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android