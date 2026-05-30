«Он бесстрашен». Экс-вратарь «ПСЖ» Алонсо выразил восхищение Сафоновым

Бывший вратарь «ПСЖ» Жером Алонсо отметил смелость российского вратаря парижской команды Матвея Сафонова.

«Его можно критиковать за многое, но не за «он боится». Сафонов понимает, что в верховой борьбе он скорее более смелый, чем талантливый, поэтому идёт вперёд, выставляя кулаки. Он представитель [вратарской] школы, которую мы не встретим в книгах, его стиль более импровизационный. Футболисты ему доверяют. На сегодняшний день Сафонов бесстрашен», — приводит слова Алонсо L'Équipe.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в 12 из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

