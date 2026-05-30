«Барселона» и «Манчестер Сити» поборются за 17-летнего форварда «Будё-Глимт» — Галетти

Испанская «Барселона» и английский «Манчестер Сити» активно следят за 17-летним нападающим норвежского «Будё-Глимт» Миккелем Бро. Как сообщает инсайдер Руди Галетти в соцсети X, также на игрока претендуют итальянский «Ювентус» и нидерландский «Аякс».

По данным источника, в январе предложение по трансферу датчанина делал «Ньюкасл». Тогда «Будё-Глимт» отказался продавать игрока. Сообщается, что интерес к Бро со стороны «сорок» также сохраняется до сих пор.

Миккель Бро перебрался в «Будё-Глимт» из датского «Орхуса» в феврале 2025 года. На его счету 12 голов и две результативные передачи в 15 матчах за сборную Дании U17, где нападающий является капитаном команды.