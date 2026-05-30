Видео: Эйфелеву башню подсветили в цветах «ПСЖ» перед финалом Лиги чемпионов

Эйфелеву башню в центре Парижа подсветили в цветах «ПСЖ» перед решающим матчем Лиги чемпионов с «Арсеналом», который состоится сегодня, 30 мая.

Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух встреч победил «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания «Арсенал» по сумме двух матчей победил мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.

Победителем розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 стал «ПСЖ». В финале прошлого турнира парижская команда разгромила миланский «Интер» со счётом 5:0.